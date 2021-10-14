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ЄСПЛ визнав порушення Україною прав люстрованого екссудді Верховного суду

Четвер, 14 жовтня 2021, 14:46
ЄСПЛ визнав порушення Україною прав люстрованого екссудді Верховного суду
zib.com.ua

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) постановив, що Україна порушила права судді Ігоря Самсіна, звільненого з Верховного суду за законом про очищення влади (люстрація).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу суду.

"Звільнення судді Верховного суду відповідно до закону України "Про очищення влади" призвело до порушення його прав" - заявив ЄСПЛ.

Зокрема, суд визнав порушення Україною статті 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя) Європейської конвенції з прав людини.

Справа стосується звільнення судді Верховного суду Ігоря Самсіна відповідно до Закону "Про очищення (люстрацію) влади" прийнятого з метою усунення негативних зрушень у державній службі в період правління колишнього президента Віктора Януковича. Закон систематично застосовувався до певних категорій державних службовців, які перебували на посадах у період з 2010 по 2014 рік.

Ігорю Самсіну заборонили працювати на державній службі до кінця 2024 року, а його ім’я внесли до загальнодоступного Люстраційного реєстру.

Крім того, оскільки його заява про відставку не розглядалася, він був позбавлений пільг, пов’язаних із виходом судді на пенсію, незважаючи на близькість до пенсійного віку.

Суд, зокрема, постановив, що заходи, передбачені законом про люстрацію та накладені на заявника, не були необхідними в демократичному суспільстві.

ЄСПЛ постановив, що Україна має виплатити Самсіну 5000 євро моральної шкоди та відшкодувати 1500 євро судових витрат. Суд не став виносити рішення щодо виплати матеріальної шкоди заявнику.

Теми: ЄСПЛВерховний суд
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