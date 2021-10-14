ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав люстрированного экс-судьи Верховного суда

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Украина нарушила права судьи Игоря Самсина, уволенного из Верховного суда по закону об очищении власти (люстрация).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Увольнение судьи Верховного суда в соответствии с законом Украины "Об очищении власти" привело к нарушению его прав", - заявил ЕСПЧ.

В частности, суд признал нарушение Украиной статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека.

Дело касается увольнения судьи Верховного суда Игоря Самсина соответствии с Законом "О очистки (люстрации) власти" принятым с целью устранения негативных сдвигов в государственной службе в период правления бывшего президента Виктора Януковича. Закон систематически применялся к определенным категориям государственных служащих, состоявших на должностях в период с 2010 по 2014 год.

Игорю Самсину запретили работать на государственной службе до конца 2024 года, а его имя внесли в общедоступный люстрационный реестр.

Кроме того, поскольку его заявление об отставке не рассматривалась, он был лишен льгот, связанных с выходом судьи на пенсию, несмотря на близость к пенсионному возрасту.

Суд, в частности, постановил, что меры, предусмотренные законом о люстрации и наложенные на заявителя не были необходимыми в демократическом обществе.

ЕСПЧ постановил, что Украина должна выплатить Самсину 5000 евро морального вреда и возместить 1500 евро судебных издержек. Суд не стал выносить решение о выплате материального ущерба заявителю.