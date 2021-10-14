Міноборони похвалилося, що виділило на ЗСУ 3,7 мільярда гривень

Міноборони 11-12 жовтня виділило військовим частинам та установам ЗСУ майже 3,7 млрд гривень.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Ці кошти призначені для погашення заборгованості з одноразових додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, виплати винагород, заохочення особового складу тощо".

Деталі: У міністерстві зазначили, що питання виділення необхідного фінансового ресурсу та виплат коштів військовослужбовцям перебувало на особистому контролі президента.

З цієї суми для виплати грошової допомоги на оздоровлення виділено 1 млрд 810 мільйонів гривень.

У той же час майже 247 мільйонів гривень спрямовано на виплату винагороди за підписання першого контракту та інших одноразових виплат.

Для матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців переказано майже 50 мільйонів гривень, 195 мільйонів гривень на виплату компенсації за піднайом житла, ще понад 82 мільйони гривень призначені для розрахунків зі звільненими з військової служби.

Крім того, для виплати винагороди за участь в ООС за вересень 2021 року виділено понад 725 мільйонів гривень.

А до Дня захисників та захисниць України військовослужбовців заохочено більше ніж на 641 мільйон гривень.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ та премію з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Передісторія: