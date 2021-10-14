Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони похвалилося, що виділило на ЗСУ 3,7 мільярда гривень

Четвер, 14 жовтня 2021, 15:28
Міноборони похвалилося, що виділило на ЗСУ 3,7 мільярда гривень
фото з сайту Міноборони

Міноборони 11-12 жовтня виділило військовим частинам та установам ЗСУ майже 3,7 млрд гривень.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Ці кошти призначені для погашення заборгованості з одноразових додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, виплати винагород, заохочення особового складу тощо".

Деталі: У міністерстві зазначили, що питання виділення необхідного фінансового ресурсу та виплат коштів військовослужбовцям перебувало на особистому контролі президента.

З цієї суми для виплати грошової допомоги на оздоровлення виділено 1 млрд 810 мільйонів гривень.

У той же час майже 247 мільйонів гривень спрямовано на виплату винагороди за підписання першого контракту та інших одноразових виплат.

Для матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців переказано майже 50 мільйонів гривень, 195 мільйонів гривень на виплату компенсації за піднайом житла, ще понад 82 мільйони гривень призначені для розрахунків зі звільненими з військової служби.

Крім того, для виплати винагороди за участь в ООС за вересень 2021 року виділено понад 725 мільйонів гривень.

А до Дня захисників та захисниць України військовослужбовців заохочено більше ніж на 641 мільйон гривень.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ та премію з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Передісторія:

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: МіноборониЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Міноборони
На днях у Макіївці ЗСУ знищили склад ракет до "Градів" – Міноборони
Пентагон посилить захист секретних даних після витоку документів
Військкома, який побив жінку в Ужгороді, звільнять з лав ЗСУ – Міноборони
Останні новини
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
Усі новини...
Реклама: