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Минобороны похвасталось, что выделило на ВСУ 3,7 миллиарда гривен

Четверг, 14 октября 2021, 15:28
Минобороны похвасталось, что выделило на ВСУ 3,7 миллиарда гривен
фото с сайта Минобороны

Минобороны 11-12 октября выделило военным частям и учреждениям ВСУ почти 3,7 миллиарда гривен.

Источник: Минобороны

Дословно: "Эти средства предназначены для погашения задолженности по одноразовым дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил, выплаты вознаграждений, поощрения личного состава и т.д.".

Детали: В министерстве отметили, что вопрос выделения необходимого финансового ресурса и выплат средств военнослужащим находился на личном контроле президента.

Из этой суммы для выплаты денежной помощи на оздоровление выделено 1 млрд 810 миллионов гривен.

В то же время почти 247 миллионов гривен направлено на выплату вознаграждения за подписание первого контракта и других единовременных выплат.

Для материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов военнослужащих перечислены почти 50 миллионов гривен, 195 миллионов гривен на выплату компенсации за поднаем жилья, еще более 82 миллиона гривен предназначены для расчетов с уволенными с военной службы.

Кроме того, для выплаты вознаграждения за участие в ООС за сентябрь 2021 года выделено более 725 миллионов гривен.

А ко Дню защитников и защитниц Украины военнослужащие поощрены более чем на 641 миллионов гривен.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным ВСУ и премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Предыстория:

  • 17 сентября в Офисе омбудсмена заявили, что задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн гривен.
  • В Минобороны ответили, что профинансировать все виды выплат смогут в октябре.

Украинская правда

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Темы: МинобороныВооруженные силы
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