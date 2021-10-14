Осінні канікули можуть продовжити до 4 тижнів – Кузін

МОЗ та Міносвіти можуть продовжити осінні канікули в українських школах до 3-4 тижнів через пандемію коронавірусу.

Джерело: головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі Українського радіо, повідомляє Суспільне

Пряма мова: "Скоріш за все вони (канікули – ред.) будуть трошки продовжені. Але ми не вважаємо, що вони будуть доволі тривалими. Зазвичай вони тривають впродовж двох тижнів, ми зараз дискутуємо про термін 3-4 тижні".

Деталі: За його словами, на стаціонарному лікуванні через коронавірус перебуває 607 дітей – це 21% від кількості ліжок для хворих COVID-19, які були виділені на педіатричному напрямку.

"Діти більш активно залучаються в епідемічний процес, велика кількість класів зачиняється через випадок коронавірусу у дитини або вчителя. Весь клас вважається контактним і він зачиняється на "умовний" карантин", – зазначив санітарний лікар.

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