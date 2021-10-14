Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Осінні канікули можуть продовжити до 4 тижнів – Кузін

Четвер, 14 жовтня 2021, 15:54
фото КМДА

МОЗ та Міносвіти можуть продовжити осінні канікули в українських школах до 3-4 тижнів через пандемію коронавірусу.

Джерело: головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі Українського радіо, повідомляє Суспільне

Пряма мова: "Скоріш за все вони (канікули – ред.) будуть трошки продовжені. Але ми не вважаємо, що вони будуть доволі тривалими. Зазвичай вони тривають впродовж двох тижнів, ми зараз дискутуємо про термін 3-4 тижні".

Деталі: За його словами, на стаціонарному лікуванні через коронавірус перебуває 607 дітей – це 21% від кількості ліжок для хворих COVID-19, які були виділені на педіатричному напрямку.

"Діти більш активно залучаються в епідемічний процес, велика кількість класів зачиняється через випадок коронавірусу у дитини або вчителя. Весь клас вважається контактним і він зачиняється на "умовний" карантин", – зазначив санітарний лікар.

Передісторія:

  • 13 жовтня Міністерство охорони здоров’я рекомендувало Міносвіти перенести осінні канікули в закладах освіти з 25-го на 18 жовтня. 
  • У свою чергу, МОН рекомендувало закладам загальної середньої освіти оголосити канікули з 18 жовтня.
  • Разом з тим, у КМДА заявили, що діти в усіх столичних школах підуть на осінні канікули за графіком – з 25 жовтня, оскільки причин для  їх дострокового початку немає.

Теми: освітадітикоронавірусМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У ДБР розповіли про нові факти поліцейського свавілля: били й знущалися

Головні новини п’ятниці та ночі: нові санкції РНБО, План оборони України

Через бунт до російської колонії стягнули силовиків

Данілов про вогонь у відповідь у зоні ООС: Командир особисто приймає рішення

Pfizer/BioNTech просять ЄС дозволити ковід-щеплення малим дітям

доповненоРНБО затвердила перший в історії План оборони України – Данілов

Усі новини...
освіта
Київ вирішив не переносити осінні канікули
Вчителів, які не вакцинуються проти ковід, відсторонять від роботи - МОЗ
МОЗ рекомендує відправити українських школярів на дострокові канікули
Останні новини
11:00
Відсоток дітей серед хворих на COVID не збільшився – Ляшко
10:33
Поліція Британії вважає терактом вбивство депутата на зустрічі з виборцями
10:14
Вітренко: НАК міг купити більше газу до цінових рекордів. Винен Ватерландер
09:52
В Індонезії у річці потонули 11 школярів
08:57
У ДБР розповіли про нові факти поліцейського свавілля: били й знущалися
08:21
У вихідну п’ятницю в Україні виявили майже 13 тисяч випадків COVID
08:00
Головні новини п’ятниці та ночі: нові санкції РНБО, План оборони України
07:25
Російські найманці поранили українського військового
06:32
У США за добу – понад півтори тисячі смертей від коронавірусу
05:45
"Червона" зона: у Херсоні вдвічі зросла кількість охочих вакцинуватися
Усі новини...