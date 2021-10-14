Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Осінні канікули можуть продовжити до 4 тижнів – Кузін

Четвер, 14 жовтня 2021, 15:54
Осінні канікули можуть продовжити до 4 тижнів – Кузін
фото КМДА

МОЗ та Міносвіти можуть продовжити осінні канікули в українських школах до 3-4 тижнів через пандемію коронавірусу.

Джерело: головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі Українського радіо, повідомляє Суспільне

Пряма мова: "Скоріш за все вони (канікули – ред.) будуть трошки продовжені. Але ми не вважаємо, що вони будуть доволі тривалими. Зазвичай вони тривають впродовж двох тижнів, ми зараз дискутуємо про термін 3-4 тижні".

Деталі: За його словами, на стаціонарному лікуванні через коронавірус перебуває 607 дітей – це 21% від кількості ліжок для хворих COVID-19, які були виділені на педіатричному напрямку.

"Діти більш активно залучаються в епідемічний процес, велика кількість класів зачиняється через випадок коронавірусу у дитини або вчителя. Весь клас вважається контактним і він зачиняється на "умовний" карантин", – зазначив санітарний лікар.

Передісторія:

  • 13 жовтня Міністерство охорони здоров’я рекомендувало Міносвіти перенести осінні канікули в закладах освіти з 25-го на 18 жовтня. 
  • У свою чергу, МОН рекомендувало закладам загальної середньої освіти оголосити канікули з 18 жовтня.
  • Разом з тим, у КМДА заявили, що діти в усіх столичних школах підуть на осінні канікули за графіком – з 25 жовтня, оскільки причин для  їх дострокового початку немає.

Теми: освітадітикоронавірусМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
освіта
Уряд збільшить кількість бюджетних місць для підготовки медиків та соцпрацівників
11 українських вишів потрапили до престижного рейтингу
Зеленський підписав закон про продовження переходу на українську для шкіл з мовами ЄС
Останні новини
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
Усі новини...
Реклама: