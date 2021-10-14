Осінні канікули можуть продовжити до 4 тижнів – Кузін
МОЗ та Міносвіти можуть продовжити осінні канікули в українських школах до 3-4 тижнів через пандемію коронавірусу.
Джерело: головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі Українського радіо, повідомляє Суспільне
Пряма мова: "Скоріш за все вони (канікули – ред.) будуть трошки продовжені. Але ми не вважаємо, що вони будуть доволі тривалими. Зазвичай вони тривають впродовж двох тижнів, ми зараз дискутуємо про термін 3-4 тижні".
Деталі: За його словами, на стаціонарному лікуванні через коронавірус перебуває 607 дітей – це 21% від кількості ліжок для хворих COVID-19, які були виділені на педіатричному напрямку.
"Діти більш активно залучаються в епідемічний процес, велика кількість класів зачиняється через випадок коронавірусу у дитини або вчителя. Весь клас вважається контактним і він зачиняється на "умовний" карантин", – зазначив санітарний лікар.
Передісторія:
- 13 жовтня Міністерство охорони здоров’я рекомендувало Міносвіти перенести осінні канікули в закладах освіти з 25-го на 18 жовтня.
- У свою чергу, МОН рекомендувало закладам загальної середньої освіти оголосити канікули з 18 жовтня.
- Разом з тим, у КМДА заявили, що діти в усіх столичних школах підуть на осінні канікули за графіком – з 25 жовтня, оскільки причин для їх дострокового початку немає.