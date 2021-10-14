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Осенние каникулы могут продлить до 4 недель – Кузин

Четверг, 14 октября 2021, 15:54
Осенние каникулы могут продлить до 4 недель – Кузин
фото КГГА

Минздрав и Минобразования могут продлить осенние каникулы в украинских школах до 3-4 недель из-за пандемии коронавируса.

Источник: главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире Украинского радио, сообщает Суспільне

Прямая речь: "Скорее всего, они (каникулы – ред.) будут немножко продолжены. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно они длятся в течение двух недель, мы сейчас дискутируем о сроке 3-4 недели".

Детали: По его словам, на стационарном лечении из-за коронавируса находится 607 детей – это 21% от количества коек для больных COVID-19, которые были выделены на педиатрическом направлении.

"Дети более активно вовлекаются в эпидемический процесс, большое количество классов закрывается из-за случая коронавируса у ребенка или учителя. Весь класс считается контактным и он закрывается на "условный" карантин", - отметил санитарный врач.

Предыстория:

  • 13 октября Министерство здравоохранения рекомендовало Минобразования перенести осенние каникулы в учебных заведениях с 25-го на 18 октября.
  • В свою очередь, МОН рекомендовало учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября.
  • В то же время, в КГГА заявили, что дети во всех столичных школах пойдут на осенние каникулы по графику – с 25 октября, поскольку причин для переноса нет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: образованиедетикоронавирусМинздрав
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