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Зеленський запланував візит у Великобританію – посол

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 01:29
Зеленський запланував візит у Великобританію – посол
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня планує відвідати Велику Британію.

Джерело: посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю телеканалу "Дом"

Пряма мова: "Найближчим часом ми очікуємо делегацію на чолі з президентом (Володимиром Зеленським – ред.). Наприкінці цього місяця".

Деталі: За словами Пристайка, під час візиту заплановане засідання, на якому відбудеться стратегічний діалог.

Нагадаємо: Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко анонсував, що Офіційний Київ має незабаром отримати від Сполученого Королівства військову допомогу, зокрема, ракетну зброю.

Українська правда

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Теми: Велика БританіяЗеленський
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