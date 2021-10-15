Зеленський запланував візит у Великобританію – посол
П'ятниця, 15 жовтня 2021, 01:29
Президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня планує відвідати Велику Британію.
Джерело: посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю телеканалу "Дом"
Пряма мова: "Найближчим часом ми очікуємо делегацію на чолі з президентом (Володимиром Зеленським – ред.). Наприкінці цього місяця".
Деталі: За словами Пристайка, під час візиту заплановане засідання, на якому відбудеться стратегічний діалог.
Нагадаємо: Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко анонсував, що Офіційний Київ має незабаром отримати від Сполученого Королівства військову допомогу, зокрема, ракетну зброю.
Українська правда