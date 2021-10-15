Зеленский запланировал визит в Великобританию – посол
Пятница, 15 октября 2021, 01:29
Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября планирует посетить Великобританию.
Источник: посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Дом"
Прямая речь: "В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом (Владимиром Зеленским - ред.). В конце этого месяца".
Детали: По словам Пристайко, во время визита запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог.
Напомним: Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал, что Официальный Киев должен вскоре получить от Соединенного Королевства военную помощь, в частности, ракетное оружие.
Украинская правда