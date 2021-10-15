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Зеленский запланировал визит в Великобританию – посол

Пятница, 15 октября 2021, 01:29
Зеленский запланировал визит в Великобританию – посол
Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября планирует посетить Великобританию.

Источник: посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Дом"

Прямая речь: "В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом (Владимиром Зеленским - ред.). В конце этого месяца".

Детали: По словам Пристайко, во время визита запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог.

Напомним: Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал, что Официальный Киев должен вскоре получить от Соединенного Королевства военную помощь, в частности, ракетное оружие.

Украинская правда
Темы: ВеликобританияЗеленский
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