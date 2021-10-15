Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский запланировал визит в Великобританию – посол

Пятница, 15 октября 2021, 01:29
Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября планирует посетить Великобританию.

Источник: посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Дом"

Прямая речь: "В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом (Владимиром Зеленским - ред.). В конце этого месяца".

Детали: По словам Пристайко, во время визита запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог.

Напомним: Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал, что Официальный Киев должен вскоре получить от Соединенного Королевства военную помощь, в частности, ракетное оружие.

Украинская правда
Темы: ВеликобританияЗеленский
powered by lun.ua
Главное сегодня

Pfizer/BioNTech просят ЕС разрешить ковид-прививки маленьким детям

дополненоСНБО утвердил первый в истории План обороны Украины – Данилов

Зеленский хочет давать 20 лет за контрабанду – Данилов

В решении СНБО по криминалитету были ошибки в отношении 108 человек – Данилов

обновленоСНБО ввел санкции против российской сети магазинов MERE

Ляшко: Люди пренебрегают прививкой, поэтому единственный выход – карантинные ограничения

Все новости...
Великобритания
Украина получит от Великобритании ракетное оружие – дипломат
Украина получит от Британии до 21 млн фунтов кредита для проведения ПЦР-исследований
Полиция Грузии заявила, что раскрыла убийство британца Кеннеди
Последние новости
01:48
Возросло количество погибших и раненых во время в афганской мечети
01:16
Данилов об ответном огне в зоне ООС: Командир лично принимает решение
00:38
FIFA эвакуировали из Афганистана в Катар почти 100 футболистов
23:43
В Пентагоне раскрыли детали визита министра обороны США в Украину
22:56
Pfizer/BioNTech просят ЕС разрешить ковид-прививки маленьким детям
22:56
Пик заболеваемости COVID начнется с 25 октября – секретарь СНБО
22:40
дополненоСНБО утвердил первый в истории План обороны Украины – Данилов
22:31
Украина насчитала десятки носителей ядерного оружия, размещенных Россией в Крыму
22:21
Зеленский хочет давать 20 лет за контрабанду – Данилов
21:51
Польша: режим Лукашенко получает от 2 до 14 тыс. долларов с одного нелегального мигранта
Все новости...