Зеленский запланировал визит в Великобританию – посол

Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября планирует посетить Великобританию.

Источник: посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Дом"

Прямая речь: "В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом (Владимиром Зеленским - ред.). В конце этого месяца".

Детали: По словам Пристайко, во время визита запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог.

Напомним: Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал, что Официальный Киев должен вскоре получить от Соединенного Королевства военную помощь, в частности, ракетное оружие.