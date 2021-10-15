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Україна – 5-та у світі і 2-га в Європі за добовою смертністю від COVID

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 06:36
фото: Ельдар Сарахман, УП

За добу 13 жовтня у світі діагностували понад 442 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії, Росії. За добовою смертністю від коронавірусу Україна займає 5 місце у світі і 2 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 89 тисяч, у Туреччині – понад 45 тисяч і в Росії – понад 31 тисячу нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина та Україна.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія і США. Україна займає 5 місце.

 
дані Worldometers

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Україна, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Україна, Румунія.

 
дані Worldometers

За весь час пандемії вилікувались від недуги 217 682 620 осіб. Наразі нараховується майже 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 872 442 смерті від COVID-19.

Передісторія:

  • За добу 13 жовтня в Україні зафіксовано 18 881 новий підтверджений випадок COVID-19, померло 412 хворих.

Українська правда
Теми: коронавірус


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