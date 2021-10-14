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Майже 19 тисяч нових хворих: COVID дійшов до показників квітня

Четвер, 14 жовтня 2021, 08:15
Майже 19 тисяч нових хворих: COVID дійшов до показників квітня
динаміка пандемії, графіка УП

За минулу добу, 13 жовтня, в Україні зафіксовано 18 881 новий підтверджений випадок COVID-19, померло 412 хворих.

Джерело: МОЗ

Деталі: Госпіталізовано за добу 4 633 особи, одужало – 7 630 осіб.

Найбільше нових випадків за добу зафіксовано в Харківській (1665), Дніпропетровській (1232), Одеській (1191), Львівській (1132) та Житомирській (1107) областях.

Найбільше померлих від коронавірусу – на Донеччині (38), а також у Дніпропетровській (36) і Одеській (34) областях.

Серед нових хворих – 1 748 дітей і 368 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 597 275 осіб; одужало – 2 311 991 особа; летальних випадків – 59 935; проведено ПЛР-тестувань – 13 442 985.

Довідка: Антирекорд добової кількості хворих на COVID в Україні було зафіксовано 2 квітня – 20 341 випадок.

Що передувало: За добу 12 жовтня в Україні зафіксували 16 309 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 471 летальний випадок від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 4 901 особу, одужали 6 462 особи.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Катерина Тищенко, УП
Теми: коронавірус
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