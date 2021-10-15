Украина – 5-я в мире и 2-я в Европе по суточной смертности от COVID

За сутки 13 октября в мире диагностировали более 442 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании, России. По суточной смертности от коронавируса Украина занимает 5 место в мире и 2 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 89 000, в Турции – более 45 000 и в России – более 31 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Украина.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия и США. Украина занимает 5 место.

данные сайта Worldometers

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Украина, а суточной смертностьи от коронавируса – Россия, Украина, Румыния.

данные сайта Worldometers

За все время пандемии вылечились от недуга 217 682 620 человек. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 872 442 смерти от COVID-19.

Напомним: За сутки 13 октября в Украине зафиксирован 18 881 новый подтвержденный случай COVID-19, умерло 412 больных.