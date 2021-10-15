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Окупанти провокують вогонь у відповідь – штаб ООС

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 07:27
Фото: штаб ООС

За добу 14 жовтня російсько-окупаційні війська 3 рази порушували режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь".

Деталі: Поблизу Південного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новолуганського позиції українських воїнів ворог обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Катеринівки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас


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