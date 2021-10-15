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Оккупанты провоцируют ответный огонь – штаб ООС

Пятница, 15 октября 2021, 07:27
Фото: штаб ООС

За сутки 14 октября российский-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования ответного огня".

Детали: Вблизи Южного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Новолуганского позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Катериновки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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