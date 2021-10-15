Оккупанты провоцируют ответный огонь – штаб ООС
Пятница, 15 октября 2021, 07:27
За сутки 14 октября российский-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования ответного огня".
Детали: Вблизи Южного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Новолуганского позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе Катериновки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Украинская правда