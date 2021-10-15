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В окупованому Криму українця засудили до 12 років колонії за "шпигунство"

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 10:15
В окупованому Криму українця засудили до 12 років колонії за шпигунство
Фото з особистого архіву Костянтина Ширінга, “Ъ”

Так званий "Верховний суд Криму" засудив 61-річного українця Костянтина Ширінга до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму за звинуваченням в "шпигунстві".

Джерело: Кримська правозахисна група

Деталі: Засідання "суду" проходило в закритому режимі, інформацію за його підсумками озвучив адвокат Дмитро Дінзе.

Захисник повідомив, що раніше у дебатах прокурор просив 14 років позбавлення волі, а захист –- виправдати Костянтина Ширінга.

Сам Ширінг теж просив його виправдати, повідомивши, що "його обмовили і звалили на нього всю провину".

Захист має намір подавати апеляцію на цей вирок.

Передісторія:

  • 15 квітня 2020 року ФСБ РФ заявила про затримання в Криму учасників "української розвідувально-диверсійної групи", в яку нібито входила "російська військовослужбовець, підозрювана у видачі державної таємниці", – Тетяна Кузьменко і громадянин України, якого підозрюють у "здійсненні шпигунської діяльності за завданням української спецслужби" – Костянтин Ширінг. Були порушені справи "про державну зраду і шпигунство".
  • За версією ФСБ, прапорщик Кузьменко передавала Ширінгу відомості про чисельність особового складу полку, ракетне й інше озброєння, місця його дислокації тощо, а він цю інформацію передавав у Міноборони України.
  • За версією слідства, Ширінг разом зі співмешканкою, російською військовослужбовицею з Феодосії, входив до групи розвідки. Ширінг зв'язок із української розвідкою заперечував і стверджував, що його обмовила дружина, звинувачена у зраді батьківщині за збір інформації про озброєння і чисельність особового складу зенітного ракетного полку.
  • 7 червня 2021 року Південний окружний військовий суд Росії призначив 8 років позбавлення волі з відстрочкою на 2 роки військовослужбовиці Тетяні Кузьменко, обвинуваченій у "державній зраді". Суд дав відстрочку, поки дитина Кузьменко не досягне 14-річного віку. Справу розглядали в особливому порядку і в закритому режимі через матеріали під грифом "цілком таємно". Особливий порядок розгляду справ застосовується, як правило, у випадках визнання провини.
  • Ширінг страждає серцево-судинними захворюваннями. Він кілька разів звертався із заявою про медичну допомогу до адміністрації Сімферопольського СІЗО. Ширінг не раз скаржився на ненадання медичної допомоги, а йому все погіршували умови утримання. У травні 2020 року "Коммерсант" повідомляв, що Ширінга (Ширінгу) етапували з Криму до Москви.

Теми: Кримокупаціяшпигунство
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