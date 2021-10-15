В окупованому Криму українця засудили до 12 років колонії за "шпигунство"

Так званий "Верховний суд Криму" засудив 61-річного українця Костянтина Ширінга до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму за звинуваченням в "шпигунстві".

Джерело: Кримська правозахисна група

Деталі: Засідання "суду" проходило в закритому режимі, інформацію за його підсумками озвучив адвокат Дмитро Дінзе.

Захисник повідомив, що раніше у дебатах прокурор просив 14 років позбавлення волі, а захист –- виправдати Костянтина Ширінга.

Сам Ширінг теж просив його виправдати, повідомивши, що "його обмовили і звалили на нього всю провину".

Захист має намір подавати апеляцію на цей вирок.

Передісторія: