В оккупированном Крыму украинца приговорили к 12 годам колонии за "шпионаж"

Так называемый "Верховный суд Крыма" приговорил 61-летнего украинца Константина Ширинга к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по обвинению в "шпионаже".

Источник: Крымская правозащитная группа

Детали: Заседание "суда" проходило в закрытом режиме, информацию по его итогам озвучил адвокат Дмитрий Динзе.

Защитник сообщил, что ранее в прениях прокурор просил 14 лет лишения свободы, а защита – оправдать Константина Ширинга.

Сам Ширинг тоже просил его оправдать, сообщив, что "его оговорили и свалили на него всю вину".

Защита намерена подавать апелляцию на данный приговор.

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