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В оккупированном Крыму украинца приговорили к 12 годам колонии за "шпионаж"

Пятница, 15 октября 2021, 10:15
В оккупированном Крыму украинца приговорили к 12 годам колонии за шпионаж
Фото из личного архива Константина Ширинга, “Ъ”

Так называемый "Верховный суд Крыма" приговорил 61-летнего украинца Константина Ширинга к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по обвинению в "шпионаже".

Источник: Крымская правозащитная группа

Детали: Заседание "суда" проходило в закрытом режиме, информацию по его итогам озвучил адвокат Дмитрий Динзе. 

Защитник сообщил, что ранее в прениях прокурор просил 14 лет лишения свободы, а защита – оправдать Константина Ширинга.

Сам Ширинг тоже просил его оправдать, сообщив, что "его оговорили и свалили на него всю вину".

Защита намерена подавать апелляцию на данный приговор.

Предыстория: 

  • 15 апреля 2020 года ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму участников "украинской разведывательно-диверсионной группы", в которую якобы входила "российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны", – Татьяна Кузьменко  и гражданин Украины, подозреваемый в "осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы" – Константин Ширинг. Были возбуждены дела "о государственной измене и шпионаже".
  • По версии ФСБ, прапорщик Кузьменко передавала Ширингу сведения о численности личного состава полка, ракетном и прочем вооружении, местах его дислокации и т. Д., а он эту информацию передавал в Минобороны Украины.
  • По версии следствия, Ширинг вместе с сожительницей, российской военнослужащей из Феодосии, входил в группу разведки. Ширинг связь с украинской разведкой отрицал и утверждал, что его оговорила супруга, обвиняемая в измене родине за сбор информации о вооружении и численности личного состава зенитного ракетного полка.
  • 7 июня 2021 года Южный окружной военный суд России назначил 8 лет лишения свободы с отсрочкой на 2 года военнослужащей Татьяне Кузьменко, обвиняемой в "государственной измене". Суд дал отсрочку, пока ребенок Кузьменко не достигнет 14-летнего возраста. Дело рассматривали в особом порядке и в закрытом режиме из-за материалов под грифом "совершенно секретно". Особый порядок рассмотрения дел применяется, как правило, в случаях признания вины. 
  • Ширинг страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он несколько раз обращался с заявлением о медицинской помощи к администрации Симферопольского СИЗО. Ширинг не раз жаловался на непредоставление медицинской помощи, а ему все ухудшали условия содержания. В мае 2020 года "Коммерсант" сообщал, что Ширинга (Ширингу) этапировали из Крыма в Москву.

Темы: Крымоккупацияшпионаж
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