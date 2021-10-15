Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Військовий корабель, який зазнав лиха в Чорному морі, повернувся в Одесу

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 11:14
Військовий корабель, який зазнав лиха в Чорному морі, повернувся в Одесу
Фото c Facebook заступника голови комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Михайла Забродського

Корабель Військово-Морських Сил ЗСУ, який 13 жовтня зазнав лиха в акваторії Чорного моря, повернувся до пункт постійної дислокації в місті Одеса.

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ у Facebook, Міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook

Дослівно ВМС ЗСУ: "Не зважаючи на штормові умови, завдяки вмілим та оперативним діям екіпажу наслідки аварійної ситуації вдалось локалізувати та недопустити подальше затоплення відсіків корабля. Фахова підготовка особового складу відіграла головну роль у боротьбі за живучість корабля".

Деталі: За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, до порятунку судна А-811 "Балта" були залучені 8 кораблів та катерів, а також 4 повітряні судна (АН-32 та МІ-14).

Він зазначив, що ключову роль в проведенні рятувальної операції виконала "Морська пошуково-рятувальна служба". Спеціалізовані плавзасоби МПРС першими прибули до місця знаходження "Балти", зняли з борту й доставили до берега 39 осіб та забезпечили буксирування корабля до порту.

У ВМС додали, що корабель відновлять у "короткі терміни", після чого він продовжить виконувати завдання за призначенням.

Передісторія: 

  • 13 жовтня стало відомо, що у Чорному морі зазнав лиха унікальний військовий корабель. Його рятували 12 суден.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Збройні силиЧорне мореморяки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Збройні сили
На Куп’янському напрямку захисники стійко тримають оборону – Генштаб
Сили оборони вели контрнаступ на трьох ділянках фронту, поступово послаблюючи ворога – ISW
На Таврійському напрямку є успіхи: захисники йдуть вперед, знищили більше 3 рот росіян
Останні новини
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
Усі новини...
Реклама: