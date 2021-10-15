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Військовий корабель, який зазнав лиха в Чорному морі, повернувся в Одесу

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 11:14
Фото c Facebook заступника голови комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Михайла Забродського

Корабель Військово-Морських Сил ЗСУ, який 13 жовтня зазнав лиха в акваторії Чорного моря, повернувся до пункт постійної дислокації в місті Одеса.

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ у Facebook, Міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook

Дослівно ВМС ЗСУ: "Не зважаючи на штормові умови, завдяки вмілим та оперативним діям екіпажу наслідки аварійної ситуації вдалось локалізувати та недопустити подальше затоплення відсіків корабля. Фахова підготовка особового складу відіграла головну роль у боротьбі за живучість корабля".

Деталі: За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, до порятунку судна А-811 "Балта" були залучені 8 кораблів та катерів, а також 4 повітряні судна (АН-32 та МІ-14).

Він зазначив, що ключову роль в проведенні рятувальної операції виконала "Морська пошуково-рятувальна служба". Спеціалізовані плавзасоби МПРС першими прибули до місця знаходження "Балти", зняли з борту й доставили до берега 39 осіб та забезпечили буксирування корабля до порту.

У ВМС додали, що корабель відновлять у "короткі терміни", після чого він продовжить виконувати завдання за призначенням.

Передісторія: 

  • 13 жовтня стало відомо, що у Чорному морі зазнав лиха унікальний військовий корабель. Його рятували 12 суден.

Українська правда
Теми: Збройні силиЧорне мореморяки


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