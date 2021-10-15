Военный корабль, потерпевший бедствие в Черном море, вернулся в Одессу

Фото c Facebook заместителя председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаила Забродского

Корабль Военно-Морских Сил ВСУ, потерпевший бедствие в акватории Черного моря 13 октября, вернулся в пункт постоянной дислокации в городе Одесса.

Источник: пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook, министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook

Дословно ВМС ВСУ: "Несмотря на штормовые условия, благодаря умелым и оперативным действиям экипажа последствия аварийной ситуации удалось локализовать и не допустить дальнейшее затопление отсеков корабля. Профессиональная подготовка личного состава сыграла главную роль в борьбе за живучесть корабля".

Детали: По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, к спасению судна А-811 "Балта" были привлечены 8 кораблей и катеров, а также 4 воздушные суда (АН-32 и Ми-14).

Он отметил, что ключевую роль в проведении спасательной операции исполнила "Морская поисково-спасательная служба". Специализированные плавсредства МПСС первыми прибыли к месту нахождения "Балты", сняли с борта и доставили к берегу 39 человек и обеспечили буксировку корабля в порт.

В ВМС добавили, что корабль восстановят в "короткие сроки", после чего он продолжит выполнять задачи по назначению.

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