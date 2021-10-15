Україна засудила російський перепис населення у Криму

Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованого Криму.

Джерело: сайт МЗС

Дослівно МЗС: "Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

Такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму, поширити на його територію дію російського законодавства".

Деталі: У МЗС підкреслили, що проведення перепису в окупованому Криму є недружнім актом щодо України, тому вони залишають за собою право застосування реторсій.

У міністерстві наголосили, що відповідно до положень резолюції Генасамблеї ООН 68/262, так званий "референдум" у Криму, проведений російськими окупантами 16 березня 2014 року, не має юридичної сили і не може стати підставою для будь-якої зміни статусу півострова.

У тому числі він не може слугувати підставою для відображення результатів перепису населення в окупованому Криму як частини загальноросійського перепису.

У МЗС нагадали, що учасники міжнародної Кримської платформи у Спільній декларації вкотре підтвердили невизнання будь-якої зміни статусу Криму, який є невід’ємною частиною території України.

Міністерство закликало міжнародне співтовариство засудити проведення Росією перепису населення у Криму, не визнавати і не використовувати його результати.