Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна засудила російський перепис населення у Криму

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 12:05
Фото pixabay.com

Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованого Криму.

Джерело: сайт МЗС

Дослівно МЗС: "Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

Такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму, поширити на його територію дію російського законодавства".

Деталі: У МЗС підкреслили, що проведення перепису в окупованому Криму є недружнім актом щодо України, тому вони залишають за собою право застосування реторсій.

У міністерстві наголосили, що відповідно до положень резолюції Генасамблеї ООН 68/262, так званий "референдум" у Криму, проведений російськими окупантами 16 березня 2014 року, не має юридичної сили і не може стати підставою для будь-якої зміни статусу півострова.

У тому числі він не може слугувати підставою для відображення результатів перепису населення в окупованому Криму як частини загальноросійського перепису.

У МЗС нагадали, що учасники міжнародної Кримської платформи у Спільній декларації вкотре підтвердили невизнання будь-якої зміни статусу Криму, який є невід’ємною частиною території України.  

Міністерство закликало міжнародне співтовариство засудити проведення Росією перепису населення у Криму, не визнавати і не використовувати його результати.

Українська правда
Теми: РосіяКримокупаціяперепис населення


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна переходить на зимовий час в кінці жовтня

Росія нарощує продажі своїх препаратів, не визнаних вакцинами

У Львові вводять посилений карантин

Головні новини суботи і ночі: місія NASA, обмеження в Запоріжжі

Україна опинилася між Індією та Бразилією за поширеністю COVID

У ЗМІ розкрили ім'я підозрюваного в убивстві британського депутата

Усі новини...
Росія
Зрив показу фільму про Голодомор у Москві: поліція заблокувала центр "Меморіал" – ЗМІ
Під час показу фільму про Голодомор на центр "Меморіал" у Москві напали невідомі
Привітання з 14 жовтня: на сторінці консульства РФ з'явився "список російських шпигунів"
Останні новини
12:09
На Афоні врятували двох українців, які два дні блукали в горах
11:52
Погода порадує українців теплом і сонцем
11:23
Як арешт Саакашвілі змінив політичні розклади в Грузії
11:19
Німецькі "Зелені" проведуть голосування за продовження переговорів про коаліцію
11:11
Lidl готується зайти на ринок України та конкурувати з АТБ – ЗМІ
10:51
Коронавірус: в окупованому РФ Криму черговий рекорд заражень
10:37
фотоУ Польщі авто з українцями потрапило у ДТП, загинула дівчина
10:23
Monobank закриває усі картки в злотих
10:19
Ще 82 тисячі українців зробили щеплення проти Covid
09:42
Україна переходить на зимовий час в кінці жовтня
Усі новини...