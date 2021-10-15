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Украина осудила перепись населения Россией в Крыму

Пятница, 15 октября 2021, 12:05
Фото pixabay.com

Украина осуждает проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированного Крыма.

Источник: сайт МИД

Дословно МИД: "Украина осуждает проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

Такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и является продолжением попыток легитимизировать попытку аннексии временно оккупированного Крыма, распространить на его территорию действие российского законодательства".

Детали: В МИД подчеркнули, что проведение переписи в оккупированном Крыму является недружественным актом по отношению к Украине, поэтому они оставляют за собой право применения реторсий.

В министерстве отметили, что в соответствии с положениями резолюции Генассамблеи ООН 68/262, так называемый "референдум" в Крыму, проведенный российскими оккупантами 16 марта 2014, не имеет юридической силы и не может стать основанием для какого-либо изменения статуса полуострова.

В том числе он не может служить основанием для отражения результатов переписи населения в оккупированном Крыму как части общероссийской переписи.

В МИД напомнили, что участники международной Крымской платформы в Совместной декларации в очередной раз подтвердили непризнание какого-либо изменения статуса Крыма, который является неотъемлемой частью территории Украины.

Министерство призвало международное сообщество осудить проведение Россией переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.

Украинская правда
Темы: РосcияКрымоккупацияперепись населения
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