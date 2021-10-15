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У Києві зберігається висока смертність від covid: за добу померли 17 осіб

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 12:25
У Києві зберігається висока смертність від covid: за добу померли 17 осіб
Фото pixabay.com

За добу 14 жовтня у столиці 17 людей померли від коронавірусу – висока смертність від Covіd у місті зберігається уже тривалий час.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "456 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 17 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (101), Дарницькому (100) та в Оболонському (73) районах.

38 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали до лікарень 278 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 243 254 підтверджених випадки коронавірусу, 5 626 хворих померли. Подолали вірус 223 920 мешканців міста, з них 424 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Передісторія:

  • З 30 вересня у Києві щоденно фіксують від 10 до 25 смертей від коронавірусу.
  • 12 жовтня у Києві підтвердили 978 випадків захворювання на коронавірус, 19 хворих померли. Кличко заявив, що у столиці та Україні ситуація із розповсюдженням коронавірусу стрімко погіршується.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкоронавірус
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