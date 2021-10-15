Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві зберігається висока смертність від covid: за добу померли 17 осіб

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 12:25
Фото pixabay.com

За добу 14 жовтня у столиці 17 людей померли від коронавірусу – висока смертність від Covіd у місті зберігається уже тривалий час.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "456 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 17 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (101), Дарницькому (100) та в Оболонському (73) районах.

38 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали до лікарень 278 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 243 254 підтверджених випадки коронавірусу, 5 626 хворих померли. Подолали вірус 223 920 мешканців міста, з них 424 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Передісторія:

  • З 30 вересня у Києві щоденно фіксують від 10 до 25 смертей від коронавірусу.
  • 12 жовтня у Києві підтвердили 978 випадків захворювання на коронавірус, 19 хворих померли. Кличко заявив, що у столиці та Україні ситуація із розповсюдженням коронавірусу стрімко погіршується.

Теми: Київкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна переходить на зимовий час в кінці жовтня

Росія нарощує продажі своїх препаратів, не визнаних вакцинами

У Львові вводять посилений карантин

Головні новини суботи і ночі: місія NASA, обмеження в Запоріжжі

Україна опинилася між Індією та Бразилією за поширеністю COVID

У ЗМІ розкрили ім'я підозрюваного в убивстві британського депутата

Усі новини...
Київ
У Києві суд виніс вирок серійному крадію
Власник окремих будівель на території "Більшовика" заявляє про законність їх придбання
У центрі Києва починається марш до Дня захисників та захисниць
Останні новини
12:09
На Афоні врятували двох українців, які два дні блукали в горах
11:52
Погода порадує українців теплом і сонцем
11:23
Як арешт Саакашвілі змінив політичні розклади в Грузії
11:19
Німецькі "Зелені" проведуть голосування за продовження переговорів про коаліцію
11:11
Lidl готується зайти на ринок України та конкурувати з АТБ – ЗМІ
10:51
Коронавірус: в окупованому РФ Криму черговий рекорд заражень
10:37
фотоУ Польщі авто з українцями потрапило у ДТП, загинула дівчина
10:23
Monobank закриває усі картки в злотих
10:19
Ще 82 тисячі українців зробили щеплення проти Covid
09:42
Україна переходить на зимовий час в кінці жовтня
Усі новини...