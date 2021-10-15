В Киеве сохраняется высокая смертность от covid: за сутки умерли 17 человек

За сутки 14 октября в столице 17 человек умерли от коронавируса – высокая смертность от Covіd в городе сохраняется уже длительное время.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "456 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 17 летальных случаев от вируса".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (101), Дарницком (100) и в Оболонском (73) районах.

38 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 278 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 243 254 подтвержденных случая коронавируса, 5 626 больных умерли. Преодолели вирус 223 920 жителей города, из них 424 за минувшие сутки.

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