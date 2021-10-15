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В Киеве сохраняется высокая смертность от covid: за сутки умерли 17 человек

Пятница, 15 октября 2021, 12:25
В Киеве сохраняется высокая смертность от covid: за сутки умерли 17 человек
Фото pixabay.com

За сутки 14 октября в столице 17 человек умерли от коронавируса – высокая смертность от Covіd в городе сохраняется уже длительное время.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "456 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 17 летальных случаев от вируса".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (101), Дарницком (100) и в Оболонском (73) районах.

38 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 278 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 243 254 подтвержденных случая коронавируса, 5 626 больных умерли. Преодолели вирус 223 920 жителей города, из них 424 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • С 30 сентября в Киеве ежедневно фиксируют от 10 до 25 смертей от коронавируса.
  • 12 октября в Киеве подтвердили 978 случаев заболевания коронавирусом, 19 больных умерли. Кличко заявил, что в столице и Украине ситуация с распространением коронавируса стремительно ухудшается.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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