Очільник МОЗ про бустерну вакцинацію в Україні: Найімовірніше, буде

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко каже, що в Україні найімовірніше буде бустерне тобто додаткове вакцинування від коронавірусу.

Джерело: Ляшко в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Більше всього, що буде. Але невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування. Це питання для розгляду. Але ми поки що не в тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про запровадження бустерної або повторної вакцинації.

Сьогодні ми чітко слідуємо рекомендаціям ВООЗ, яка каже, що треба спочатку забезпечити доступ, принаймні, до однієї дози або до повного курсу щеплення якомога більшій кількості дорослого населення".

Деталі: Очільник МОЗ вкотре закликав українців дотримуватися безпекових обмежень і робити щеплення, адже "це вакцина для життя".

Пряма мова: "І всі повинні також розуміти, що коли ми говоримо вакцинуватися, то ми вакцинуємося, щоб врятувати своє власне здоров’я. І не потрібно зараз грати в лотерею, чи достатньо у мене буде там титрів антитіл після перенесеної хвороби, чи не достатньо, чи інфікуюся, чи не інфікуюся. Просто зробіть щеплення і будьте спокійні! Дотримуйтеся карантинних обмежень".

Довідково: Бустерна вакцина – це додаткова доза вакцини, яка має підсилювати дію попередніх. З часом ефективність від щеплення втрачається, і людський організм потребує додаткового захисту. Бустерні вакцини застосовуються проти низки інфекційних захворювань, зокрема, проти коронавірусу.

Нагадаємо: За добу 14 жовтня в Україні зафіксували 13 624 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 202 летальних випадки від неї, госпіталізовано з Covid-19 чи підозрою на нього 4 947 осіб, одужала 4 591 особа.

Загалом кількість смертей від Covid в Україні перевалила за 60 тисяч.