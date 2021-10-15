Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Очільник МОЗ про бустерну вакцинацію в Україні: Найімовірніше, буде

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 12:52
Очільник МОЗ про бустерну вакцинацію в Україні: Найімовірніше, буде
Віктор Ляшко. фото МОЗ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко каже, що в Україні найімовірніше буде бустерне тобто додаткове вакцинування від коронавірусу.

Джерело: Ляшко в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Більше всього, що буде. Але невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування. Це питання для розгляду. Але ми поки що не в тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про запровадження бустерної або повторної вакцинації.

Сьогодні ми чітко слідуємо рекомендаціям ВООЗ, яка каже, що треба спочатку забезпечити доступ, принаймні, до однієї дози або до повного курсу щеплення якомога більшій кількості дорослого населення".

Деталі: Очільник МОЗ вкотре закликав українців дотримуватися безпекових обмежень і робити щеплення, адже "це вакцина для життя".

Пряма мова: "І всі повинні також розуміти, що коли ми говоримо вакцинуватися, то ми вакцинуємося, щоб врятувати своє власне здоров’я. І не потрібно зараз грати в лотерею, чи достатньо у мене буде там титрів антитіл після перенесеної хвороби, чи не достатньо, чи інфікуюся, чи не інфікуюся. Просто зробіть щеплення і будьте спокійні! Дотримуйтеся карантинних обмежень".

Довідково: Бустерна вакцина – це додаткова доза вакцини, яка має підсилювати дію попередніх. З часом ефективність від щеплення втрачається, і людський організм потребує додаткового захисту. Бустерні вакцини застосовуються проти низки інфекційних захворювань, зокрема, проти коронавірусу.

Нагадаємо: За добу 14 жовтня в Україні зафіксували 13 624 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 202 летальних випадки від неї, госпіталізовано з Covid-19 чи підозрою на нього 4 947 осіб, одужала 4 591 особа. 

Загалом кількість смертей від Covid в Україні перевалила за 60 тисяч.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціяCovid-2019МОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
Усі новини...
Реклама: