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Глава Минздрава о бустерной вакцинации в Украине: Скорее всего, будет

Пятница, 15 октября 2021, 12:52
Виктор Ляшко. фото Минздрава

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорит, что в Украине скорее всего будет бустерная есть дополнительная вакцинация от коронавируса.

Источник: Ляшко в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Скорее всего будет. Но неизвестно, бустерная, или повторно двойная вакцинация. Этот вопрос для рассмотрения. Но мы пока не в том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации.

Сегодня мы четко следуем рекомендациям ВОЗ, которая говорит, что надо сначала обеспечить доступ, по крайней мере, к одной дозе или к полному курсу прививки как можно большему количеству взрослого населения".

Детали: Глава Минздрава в очередной раз призвал украинцев соблюдать ограничения безопасности и делать прививку, ведь "это вакцина для жизни".

Прямая речь: "И все должны также понимать, что когда мы говорим вакцинироваться, то вакцинируемся, чтобы спасти свое собственное здоровье. И не нужно сейчас играть в лотерею, достаточно ли у меня будет там титров антител после перенесенной болезни, не достаточно, инфицируюсь или не инфицируюсь. Просто сделайте прививки и будьте спокойны! Придерживайтесь карантинных ограничений".

Справка: Бустерная вакцина - это дополнительная доза вакцины, которая должна усиливать действие предыдущих. Со временем эффективность от прививки теряется, и человеческий организм нуждается в дополнительной защите. Бустерные вакцины применяются против ряда инфекционных заболеваний, в частности, против коронавируса.

Напомним: За сутки 14 октября в Украине зафиксировали 13 624 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 202 летальных случая от нее, госпитализированы с Covid-19 или подозрением на него 4947 человек, выздоровел 4591 человек.

В целом количество смертей от Covid в Украине перевалило за 60 000.

Темы: вакцинацияCovid-2019Минздрав
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