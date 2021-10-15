Кількість смертей від Covid в Україні перевалила за 60 тисяч

За добу 14 жовтня в Україні зафіксували 13 624 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 202 летальних випадки від неї, госпіталізовано з Covid-19 чи підозрою на нього 4 947 осіб, одужала 4 591 особа.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я і Talagram Коронавірус_інфо

Деталі: За останню добу найбільше випадків захворювання зареєстрували у Харківській (1 492), Дніпропетровській (1 332), Запорізькій (927), Житомирській (860) і Львівській (816) областях.

Серед нових хворих 1 177 дітей і 170 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 610 899 осіб, із них одужали 2 316 582 особи, померли 60 137 осіб.

Позначку в 54 тисячі померлих від Covid Україна перетнула 6 вересня, 55 тисяч померлих від епідемії – 21 вересня, 56 тисяч смертей – 29 вересня. Станом на 5 жовтня померлих було 57 206 осіб, вже 8 жовтня – 58 081 особа, 12 жовтня – 59 052 особи.

За три останніх дні померли 1 085 жителів країни. Динаміка летальних випадків прискорилася (близько тисячі смертей за 15 днів. 8 днів, 5 днів, 3 дні, 4 дні, 3 дні).

Із 27 травня, коли померлих від епідемії в Україні налічувалося 50 067 осіб, від коронавірусу померли 10 070 осіб.

При цьому вакцинувалися проти коронавірусу SARS CoV 2 в Україні 7 794 189 людей: 7 794 187 людей першою дозою вакцини, 6 364 933 людини – обома.

14 жовтня, у святковий вихідний, щеплення отримали 34 897 людей: першу дозу вакцини – 19 703 людини, другу дозу – 15 194 людини.

Нагадаємо: Станом на 13 жовтня за добовою смертністю від коронавірусу Україна займала 5-те місце у світі і 2-ге в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП