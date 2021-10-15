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Хабар "свіжоспеченого" чиновника КМДА: підозрюваний вийшов із СІЗО під заставу

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 13:50
фото прокуратури

Начальник управління Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА, який погорів на хабарі у 2000 доларів, вийшов під заставу.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури у коментарі УП

Деталі: Шевченківський районний суд визнав обґрунтованою підозру та обрав затриманому чиновнику запобіжний захід – взяття під варту з альтернативою внесення застави у 300 прожиткових мінімумів, тобто 681 тисячу гривень.

Заставу було внесено, тож підозрюваний, провівши 4 дні в СІЗО, вийшов на волю.

Що передувало: 7 жовтня столична прокуратура повідомила про викриття на одержанні хабара посадовця Київської міської державної адміністрації.

"Новоспечений" чиновник, який нещодавно був призначений на посаду начальника управління, вимагав хабар від громадянина за те, щоб закрити очі на порушення будівельних норм, можливо допущених при проведенні реконструкції нежитлового приміщення по вулиці Крутий узвіз у столиці.

Українська правда
Теми: хабарКиїв


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