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Взятка "свежеиспеченного" чиновника КГГА: подозреваемый вышел из СИЗО под залог

Пятница, 15 октября 2021, 13:50
фото прокуратуры

Начальник управления Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА, который погорел на взятке в 2000 долларов, вышел под залог.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры в комментарии УП

Детали: Шевченковский районный суд признал обоснованным подозрение и избрал задержанному чиновнику меру пресечения - заключение под стражу с альтернативой внесения залога в 300 прожиточных минимумов, то есть 681 000 гривен.

Залог был внесен, поэтому подозреваемый, проведя 4 дня в СИЗО, вышел на свободу.

Что предшествовало: 7 октября столичная прокуратура сообщила о разоблачении в получении взятки чиновника Киевской городской государственной администрации.

"Новоиспеченный" чиновник, который недавно был назначен на должность начальника управления, требовал взятку от гражданина за то, чтобы закрыть глаза на нарушения строительных норм, возможно допущенных при проведении реконструкции нежилого помещения по улице Крутой спуск в столице.

Украинская правда
Темы: взяткаКиев
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