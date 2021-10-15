Зеленський провів рокіровку в РНБО
П'ятниця, 15 жовтня 2021, 14:00
Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки та оборони колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова і ввів чинного главу ВР Руслана Стефанчука.
Джерело: указ глави держави, датований 14 жовтня
Дослівно: "…увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Стефанчука Руслана Олексійовича - голову Верховної Ради України (за згодою);
вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Д.Разумкова.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування".
Деталі: Президентський указ з'явився на офіційному сайті у п'ятницю.
Нагадаємо: У п’ятницю 15 жовтня відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони.