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Зеленский сделал рокировку в СНБО

Пятница, 15 октября 2021, 14:00
Руслан Стефанчук. фото с сайта Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова и ввел действующего главу ВР Руслана Стефанчука.

Источник: указ главы государства, датированный 14 октября

Дословно: "... ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанчука Руслана Алексеевича - главу Верховной Рады Украины (по согласию);

вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Д.Разумкова.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования".

Детали: Президентский указ появился на официальном сайте в пятницу.

Напомним: В пятницу 15 октября состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Украинская правда
Темы: СНБОЗеленский
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