Зеленский сделал рокировку в СНБО
Пятница, 15 октября 2021, 14:00
Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова и ввел действующего главу ВР Руслана Стефанчука.
Источник: указ главы государства, датированный 14 октября
Дословно: "... ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанчука Руслана Алексеевича - главу Верховной Рады Украины (по согласию);
вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Д.Разумкова.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования".
Детали: Президентский указ появился на официальном сайте в пятницу.
Напомним: В пятницу 15 октября состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Украинская правда