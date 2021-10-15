Ляшко розповів, коли лікарі отримуватимуть по 20 тисяч зарплатні

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що з 1 січня 2022 року зарплати українських медиків зростуть до обіцяних раніше 13 500 гривень для середнього медичного персоналу і 20 тисяч гривень – для лікарів.

Джерело: Ляшко в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Вдалося збільшити програму медичних гарантій, як мінімум, на 33,8 мільярди гривень. Це додасть заплату медпрацівникам. 13 500 – для медичної сестри, 20 тисяч гривень – для лікаря.

Це базовий рівень, від якого будуть нараховуватися всі інші надбавки, які повинні бути в медичних працівників. Ми робимо все, щоб це сталося з 1 січня 2022 року".

Деталі: За словами міністра, такі зарплати отримуватимуть всі медики, які працюють із програмою медичних гарантій.