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Ляшко розповів, коли лікарі отримуватимуть по 20 тисяч зарплатні

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 14:25
Ляшко розповів, коли лікарі отримуватимуть по 20 тисяч зарплатні
ФОТО: МОЗ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що з 1 січня 2022 року зарплати українських медиків зростуть до обіцяних раніше 13 500 гривень для середнього медичного персоналу і 20 тисяч гривень – для лікарів.

Джерело: Ляшко в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Вдалося збільшити програму медичних гарантій, як мінімум, на 33,8 мільярди гривень. Це додасть заплату медпрацівникам. 13 500 – для медичної сестри, 20 тисяч гривень – для лікаря.

Це базовий рівень, від якого будуть нараховуватися всі інші надбавки, які повинні бути в медичних працівників. Ми робимо все, щоб це сталося з 1 січня 2022 року".

Деталі: За словами міністра, такі зарплати отримуватимуть всі медики, які працюють із програмою медичних гарантій.

"Українська правда" в Threads

Теми: зарплатимедицинаЛяшко ВікторМОЗ
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