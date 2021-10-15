Ляшко рассказал, когда врачи будут получать по 20 тысяч зарплаты

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что с 1 января 2022 года зарплаты украинских медиков вырастут до обещанных ранее 13 500 гривен для среднего медицинского персонала и 20 000 гривен - для врачей.

Источник: Ляшко в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Удалось увеличить программу медицинских гарантий, как минимум, на 33,8 миллиарда гривен. Это придаст большую зарплату медработникам. 13 500 - для медицинской сестры, 20 000 гривен - для врача.

Это базовый уровень, от которого будут начисляться все другие надбавки, которые должны быть в медицинских работников. Мы делаем все, чтобы это произошло с 1 января 2022 года".

Детали: По словам министра, такие зарплаты будут получать все медики, работающие с программой медицинских гарантий.