Ще 4 області з понеділка потрапляють у "червону" зону

Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська область із 18 жовтня переходять у "червону" зону епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Джерело: повідомлення міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова

Пряма мова Немчінова: "Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 18 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей".

Деталі: На території цих областей буде застосовано обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

За даними сайту МОЗ, у разі введення "червоного" рівня епіднебезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат.

Обмеження не будуть застосовуватися за умови наявності в усіх відвідувачів, працівників та організаторів COVID-сертифікатів. Те ж стосується відвідувачів та працівників кінотеатрів, театрів, музеїв, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів.

Передісторія:

З 15 жовтня Херсонська область перейшла у "червону" зону епідемічної небезпеки через темпи поширення COVID-19.