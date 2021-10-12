Першу область з часів весняного локдауна відправили у "червону" зону

З 15 жовтня територія Херсонської області переходить у "червону" зону епідемічної небезпеки через темпи поширення COVID-19.

Джерело: позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Telegram-канал міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова

Дослівно: "З 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області, та застосувати на території Херсонської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки".

Деталі: За даними сайту МОЗ, у разі введення "червоного" рівня епіднебезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат.

Обмеження не будуть застосовуватися за умови наявності в усіх відвідувачів, працівників та організаторів COVID-сертифікатів. Те ж стосується відвідувачів та працівників кінотеатрів, театрів, музеїв, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів.

Наразі Херсонщина у "помаранчевій" зоні. У регіоні підвищений рівень та динаміка госпіталізацій.

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