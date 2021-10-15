Еще 4 области с понедельника попадают в "красную" зону

Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская область с 18 октября переходит в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19.

Источник: сообщение министра Кабинета министров Олега Немчинова

Прямая речь Немчинова: "Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 18 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей".

Детали: На территории этих областей будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

По данным сайта МОЗ, в случае введения "красного" уровня епидопасности учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Ограничения не будут применяться при условии наличия у всех посетителей, работников и организаторов COVID сертификатов. То же касается посетителей и работников кинотеатров, театров, музеев, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов.

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