Зеленському показали "Нове село" на Луганщині

Під час робочої поїздки до Луганської області президент Володимир Зеленський ознайомився з реалізацією пілотного проєкту "Нове село" у Шульгинській територіальній громаді.

Джерело: повідомлення сайту президента

Деталі: Проєкт у Шульгинці розпочали у червні 2021 року, а восени проєкт уже був запущений.

Він включає Центр надання адміністративних послуг, де можна отримати майже сто адмінпослуг, відділення "Нової пошти", аптечний пункт, відділення поліції, магазин продовольчих товарів, сквер і дитячі майданчики.

В Шульгинці також запрацював перший в Україні Центр культурних послуг для громади, який було створено на заміну старому сільському клубу. На базі цього Центру працюють новітня бібліотека, зони для тренінгів та семінарів, зона з IT- та робототехнікою, внутрішній і зовнішній кінотеатри.

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначив, що цей пілотний проект реалізувався спільними зусиллями соціально відповідального бізнесу, зокрема компанії "Нова пошта", міжнародних партнерів, таких як USAID та гуманітарні програми ПРООН, новоутвореної територіальної громади та Мінреінтеграції.

Також долучилася НАК "Нафтогаз України", завдяки якій були встановлені сонячні батареї для забезпечення електроенергією соціальних закладів та лавочки з функцією підзарядки гаджетів.

За словами Резнікова, запланована реалізація таких проектів у 11 сільських громадах Луганської області, 21 громаді Донецької області, 38 – на Херсонщині, тобто у громадах, які розташовані вздовж лінії дотику на Донбасі та на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, а згодом – і по всій Україні.

Передбачається створити близько 1060 таких центрів у всіх сільських і селищних громадах.

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