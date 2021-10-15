Зеленскому показали "Новое село" на Луганщине

Во время рабочей поездки в Луганскую область президент Владимир Зеленский ознакомился с реализацией пилотного проекта "Новое село" в Шульгинськой территориальной общине.

Источник: сообщение сайта президента

Детали: Проект в Шульгинци начали в июне 2021, а осенью проект уже был запущен.

Он включает Центр предоставления административных услуг, где можно получить почти сто админуслуг, отделение "Новой почты", аптечный пункт, отделение полиции, магазин продовольственных товаров, сквер и детские площадки.

В Шульгинке также заработал первый в Украине Центр культурных услуг для общины, созданный на замену старому сельскому клубу. На базе этого Центра работают новейшая библиотека, зоны для тренингов и семинаров, зона с IT- и робототехникой, внутренний и внешний кинотеатры.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что этот пилотный проект реализовался совместными усилиями социально ответственного бизнеса, в частности компании "Новая почта", международных партнеров, таких как USAID и гуманитарных программ ПРООН, самой территориальной общиной и Минреинтеграции.

Также присоединилась НАК "Нафтогаз Украины", благодаря которой были установлены солнечные батареи для обеспечения электроэнергией социальных учреждений и лавочки с функцией подзарядки гаджетов.

По словам Резникова, запланирована реализация таких проектов в 11 сельских общинах Луганской области, 21 общине Донецкой области, 38 - в Херсонской области, то есть в общинах, расположенных вдоль линии соприкосновения на Донбассе и на админгранице с временно оккупированным Крымом, а потом - и по всей Украине.

Предполагается создать около 1060 таких центров во всех сельских и поселковых общинах.

Предыстория:

Весной 2021 Зеленский запустил программу "Новое село", которая предусматривает строительство в сельской местности современных пространств с ЦНАП, современными магазинами, концертными залами, кинотеатрами и спортивными комплексами.