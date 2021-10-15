"Шахтар" забив "Зорі" шість м'ячів

Донецький "Шахтар" у матчі 11 туру української Прем`єр-ліги з рахунком 6:1 розгромив луганську "Зорю".

Джерело: трансляція поєдинку на НСК "Олімпійський" у Києві 15 жовтня

Деталі: Дати бій "Шахтарю" у цій зустрічі луганська команда не мала шансів ще з перших хвилин. До шостої хвилини кілька небезпечних ударів відбив воротар "Зорі" Дмитро Мацапура. На 11-й хвилині "Шахтар" повів у рахунку. Фернандо вибіг сам на сам з Мацапурою і пробив у кут воріт - 1:0. На 28-й "гірники" забили другий гол. Ударом з кількох метрів відзначився Педріньйо - 2:0.

На 36-й хвилині "Шахтар" забиває третій гол. Фернандо знову вивели сам на сам з голкіпером "Зорі" і не схибив - 3:0. Під завершення тайму рефері ставить ще й пенальті у ворота "Зорі", але скасовує своє рішення після перегляду ВАР через офсайд. У луганчан за 45-ть хвилин був момент у Шахаба, але той не поцілив по воротах ударом з метрів шести.

На 55-й хвилині після удару Педріньйо м'яч полетів у поперечку воріт. На 60-й хвилині Михайло Мудрик ще раз влучає в поперечку воріт "Зорі". На 63-й хвилині Олександрий Гладкий один м'яч відквитав, пробивши Анатолія Трубіна. На 71-й хвилині рахунок вже 4:1. Ідеальний пас видав Марлос і Тете ударом головою забиває у порожні ворота - 4:1. Через чотири хвилин "Шахтар" забиває уп'яте, але гол скасований через офсайд.

Наступний гол у ворота "Зорі" вже був знущальним. Данило Сікан п`ятою перекинув м'яча через Мацапуру - 5:1. Довершив розгром "Зорі" Тете, який забиває вже в доданий арбітром час - 6:1.