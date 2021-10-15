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"Шахтер" забил "Заре" шесть мячей

Пятница, 15 октября 2021, 19:01

Донецкий "Шахтер" в матче 11 тура укранской Премьер-лиги со счетом 6:1 разгромил луганскую "Зарю".

Источник: трансляция поединка на НСК "Олимпийский" в Киеве 15 октября

Детали: Дать бой "Шахтеру" в этой встрече луганская команда не имела шансов еще с первых минут. К шестой минуте несколько опасных ударов отразил вратарь "Зари" Дмитрий Мацапура. На 11-й минуте "Шахтер" повел в счете. Фернандо выбежал один на один с Мацапурой и пробил в угол ворот - 1:0. На 28-й "горняки" забили второй гол. Ударом с нескольких метров отличился Педриньо - 2:0.

На 36-й минуте "Шахтер" забивает третий гол. Фернандо снова вывели один на один с голкипером "Зари" и он не промахнулся - 3:0. Под конец тайма рефери ставит еще и пенальти в ворота "Зари", но отменяет свое решение после просмотра ВАР из-за офсайда. У луганчан за 45-ть минут был момент у Шахаба, но тот не попал по воротам ударом метров с шести.

На 55-й минуте после удара Педриньо мяч полетел в перекладину ворот. На 60-й минуте Михаил Мудрик еще раз попадает в перекладину ворот "Зари". На 63-й минуте Александр Гладкий один мяч отыграл, пробив Анатолия Трубина. На 71-й минуте счет уже 4:1. Идеальный пас выдал Марлос и Тете ударом головой забивает в пустые ворота - 4:1. Через четыре минуты "Шахтер" забивает пятый раз, но гол отменен из-за офсайда.

Следующий гол в ворота "Зари" уже был издевательским. Даниил Сикан пятой перебросил мяч через Мацапуру - 5:1. Довершил разгром "Зари" Тете, который забивает уже в добавленное арбитром время - 6:1.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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