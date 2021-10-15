РНБО ввела санкції проти російської мережі магазинів MERE

Рада національної безпеки і оборони запровадила обмежувальні санкції до російської мережі магазинів MERE – відтепер вона не може працювати в Україні.

Джерело: брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова за результатами засідання у п’ятницю

Пряма мова: "Вона (компанія MERE) після сьогоднішнього засідання РНБО не має права працювати (в Україні)".

Деталі: Данілов повідомив, що наразі єдине місто в Україні, де ще працює MERE – це Біла Церква Київської області.

В СБУ уточнили, що за їхнім поданням економічні санкції запроваджуються до 5 фізосіб і 6 компаній, які пов'язані з мережею.

Передісторія: 14 червня стало відомо, що до кінця місяця мережа MERE (проєкт власників російської мережі дискаунтерів "Світлофор") планує відновити роботу свого магазину в Миколаєві, який був закритий у 2020 році, також у планах - відкриття 40 магазинів по Україні до кінця року.

Секретар РНБО Данілов назвав цю затію операцією російських спецслужб і заявив, що мережа Mere, яка є проектом власників російської мережі дискаунтерів "Світлофор", не буде працювати в Україні.