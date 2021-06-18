Секретар РНБО заявив, що російська мережа магазинів не працюватиме в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що мережа Mere, яка є проектом власників російської мережі дискаунтерів "Світлофор", не буде працювати в Україні.

Джерело: брифінг Данілова після засідання РНБО

Пряма мова Данілова: "Це (відкриття магазинів – ред.) операція російських спецслужб, які мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей так звану мережу диска унтерів для використання під час виборчого процесу для досягнення своєї політичної мети.

Ця мережа в Україні працювати не буде. Мені прикро, що мер і депутати, які є в місті Миколаєві не розуміють, що вони несуть так само спільну відповідальність. І коли вони кажуть, що у них не вистачає повноважень, то, шановні друзі, було би бажання – повноваження на сьогоднішній день наша Конституція, наші закони дають всім, починаючи від місцевого самоврядування закінчуючи всіма іншими інституціями. Цими повноваженнями треба користуватися і застосовувати".

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