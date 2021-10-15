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СНБО ввел санкции против российской сети магазинов MERE

Пятница, 15 октября 2021, 20:11
СНБО ввел санкции против российской сети магазинов MERE
фото mere

Совет национальной безопасности и обороны ввел ограничительные санкции против российской сети магазинов MERE - теперь она не может работать в Украине.

Источник: брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова по результатам заседания в пятницу

Прямая речь: "Она (компания MERE) после сегодняшнего заседания СНБО не имеет права работать (в Украине)".

Детали: Данилов сообщил, что сейчас единственный город в Украине, где еще работает MERE - это Белая Церковь Киевской области.

В СБУ уточнили, что по их предложению экономические санкции вводятся в отношении 5 физлиц и 6 компаний, связанных с сетью.

Предыстория: 14 июня стало известно, что до конца месяца сеть MERE (проект владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор") планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году, также в планах - открытие 40 магазинов по Украине до конца года.

Секретарь СНБО Данилов назвал эту затею операцией российских спецслужб и заявил, что сеть MERE не будет работать в Украине.

Евгений Кизилов, УП
Темы: СНБОРосcиясанкции
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