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Прессек Зеленського: Ніщо не вказує, що можлива зміна міністра оборони

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 20:06
Сергій Никифоров. фото ОП

Прессекретар президента Сергій Никифоров каже, що наразі ге можна говорити про те, що глава держави Володимир Зеленський готує зміну очільника Міністерства оборони.

Джерело: Никифоров перед брифінгом щодо результатів засідання РНБО 15 жовтня

Пряма мова: "Міністр оборони був із президентом у складі президентської делегації, яка літала зараз на Схід. Чесно, ніщо не вказує на те, що можлива зміна міністра оборони".

Що передувало: За даними джерел УП, у владних кабінет обговорюються можливі кадрові ротації у Кабінеті міністрів з початком нового сезону. Серед кандидатів "на виліт" звучало і прізвище міністра оброни Андрія Тарана.

Нардепка "Слуги народу" і членькиня оборонного комітету в парламенті Ірина Верещук заявила про готовність стати міністром оборони, та підтвердила, що її кандидатуру обговорювали у фракції "Слуга народу". Вона зазначила, що з президентом Зеленським з цього приводу вона розмови не мала.

Валентина Романенко, УП


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