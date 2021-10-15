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Прессек Зеленського: Ніщо не вказує, що можлива зміна міністра оборони

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 20:06
Прессек Зеленського: Ніщо не вказує, що можлива зміна міністра оборони
Сергій Никифоров. фото ОП

Прессекретар президента Сергій Никифоров каже, що наразі ге можна говорити про те, що глава держави Володимир Зеленський готує зміну очільника Міністерства оборони.

Джерело: Никифоров перед брифінгом щодо результатів засідання РНБО 15 жовтня

Пряма мова: "Міністр оборони був із президентом у складі президентської делегації, яка літала зараз на Схід. Чесно, ніщо не вказує на те, що можлива зміна міністра оборони".

Що передувало: За даними джерел УП, у владних кабінет обговорюються можливі кадрові ротації у Кабінеті міністрів з початком нового сезону. Серед кандидатів "на виліт" звучало і прізвище міністра оброни Андрія Тарана.

Нардепка "Слуги народу" і членькиня оборонного комітету в парламенті Ірина Верещук заявила про готовність стати міністром оборони, та підтвердила, що її кандидатуру обговорювали у фракції "Слуга народу". Вона зазначила, що з президентом Зеленським з цього приводу вона розмови не мала.

Валентина Романенко, УП
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