Верещук готова стати міністром оборони: Хтось повинен це робити
Нардепка "Слуги народу" і членькиня оборонного комітету в парламенті Ірина Верещук заявила про готовність стати міністром оборони, її кандидатуру обговорювали у фракції.
Джерело: Верещук у програмі "Перші особи" на 24 каналі, LIGA.net
Пряма мова: "У мене немає такого: хочу чи не хочу. Ми прийшли командою президента, за плечима президента, за його прізвищем. Але ми повинні брати на себе відповідальність".
Деталі: Верещук підтвердила, що її кандидатуру обговорювали у фракції "Слуга народу", однак з президентом Володимиром Зеленським з цього питання вона поки не спілкувалася.
Верещук сподівається, що колеги-нардепи підтримають її кандидатуру, якщо на те буде воля Зеленського як верховного головнокомандувача.
Вона також сказала, що готова до викликів на посаді міністра оборони.
Пряма мова: "У мене є вища військова освіта, у мене чоловік військовий, я служила в армії, один з синів військовий...
Я добре знаю, куди йду. Я чудово розумію, який ризик для мене особисто це становить – і репутаційний, і політичний, і щодо мого майбутнього, і психологічний. Але хтось повинен це робити".
Передісторія:
- У липні 2021 року після звільнення Руслана Хомчака з посади голови Генштабу ЗСУ, заговорили і про звільнення міністра оборони Андрія Тарана.
- 7 вересня голова фракції СН Давид Арахамія анонсував кадрові зміни в Кабміні. УП писала, що цієї осені можуть звільнити 5-6 міністрів.
- Кадрові зміни в уряді мали обговорити на з'їзді "Слуги народу" у Трускавці 1-3 жовтня.
- Питання зміни міністрів у парламенті планували розглянути на початку жовтня, але відклали.