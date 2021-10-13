Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Верещук готова стати міністром оборони: Хтось повинен це робити

Середа, 13 жовтня 2021, 08:21
Верещук готова стати міністром оборони: Хтось повинен це робити
Ірина Верещук, фото з її Facebook

Нардепка "Слуги народу" і членькиня оборонного комітету в парламенті Ірина Верещук заявила про готовність стати міністром оборони, її кандидатуру обговорювали у фракції.

Джерело: Верещук у програмі "Перші особи" на 24 каналі, LIGA.net

Пряма мова: "У мене немає такого: хочу чи не хочу. Ми прийшли командою президента, за плечима президента, за його прізвищем. Але ми повинні брати на себе відповідальність".

Деталі: Верещук підтвердила, що її кандидатуру обговорювали у фракції "Слуга народу", однак з президентом Володимиром Зеленським з цього питання вона поки не спілкувалася.

Верещук сподівається, що колеги-нардепи підтримають її кандидатуру, якщо на те буде воля Зеленського як верховного головнокомандувача.

Вона також сказала, що готова до викликів на посаді міністра оборони.

Пряма мова: "У мене є вища військова освіта, у мене чоловік військовий, я служила в армії, один з синів військовий...

Я добре знаю, куди йду. Я чудово розумію, який ризик для мене особисто це становить – і репутаційний, і політичний, і щодо мого майбутнього, і психологічний. Але хтось повинен це робити".

Передісторія: 

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
Усі новини...
Реклама: