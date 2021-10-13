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Верещук готова стати міністром оборони: Хтось повинен це робити

Середа, 13 жовтня 2021, 08:21
Ірина Верещук, фото з її Facebook

Нардепка "Слуги народу" і членькиня оборонного комітету в парламенті Ірина Верещук заявила про готовність стати міністром оборони, її кандидатуру обговорювали у фракції.

Джерело: Верещук у програмі "Перші особи" на 24 каналі, LIGA.net

Пряма мова: "У мене немає такого: хочу чи не хочу. Ми прийшли командою президента, за плечима президента, за його прізвищем. Але ми повинні брати на себе відповідальність".

Деталі: Верещук підтвердила, що її кандидатуру обговорювали у фракції "Слуга народу", однак з президентом Володимиром Зеленським з цього питання вона поки не спілкувалася.

Верещук сподівається, що колеги-нардепи підтримають її кандидатуру, якщо на те буде воля Зеленського як верховного головнокомандувача.

Вона також сказала, що готова до викликів на посаді міністра оборони.

Пряма мова: "У мене є вища військова освіта, у мене чоловік військовий, я служила в армії, один з синів військовий...

Я добре знаю, куди йду. Я чудово розумію, який ризик для мене особисто це становить – і репутаційний, і політичний, і щодо мого майбутнього, і психологічний. Але хтось повинен це робити".

Передісторія: 

Теми: Кабінет міністрівСлуга народу


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