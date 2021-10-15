Пресс-секретарь Зеленского: Ничто не указывает, что возможна смена министра обороны

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров говорит, что сейчас нет оснований говорить о том, что глава государства Владимир Зеленский готовит смену главы Министерства обороны.

Источник: Никифоров перед брифингом по результатам заседания СНБО 15 октября

Прямая речь: "Министр обороны был с президентом в составе президентской делегации, которая летала сейчас на Восток. Честно, ничто не указывает на то, что возможна смена министра обороны".

Что предшествовало: По данным источников УП, во властных кабинет обсуждаются возможные кадровые ротации в Кабинете министров с началом нового сезона. Среди кандидатов "на вылет" звучало и фамилия министра обороны Андрея Тарана.

Нардеп "Слуги народа" и член оборонного комитета в парламенте Ирина Верещук заявила о готовности стать министром обороны, и подтвердила, что ее кандидатуру обсуждали во фракции "Слуга народа". Она отметила, что с президентом Зеленским по этому поводу разговора не было.