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Україна вводить санкції проти 237 організаторів псевдовиборів у Криму і на Донбасі - Данілов

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 20:38
Олексій Данілов, фото: скріншот з його брифінгу

Рада національної безпеки і оборони запровадила обмежувальні санкції проти 237 людей, які брали участь в організаціє виборів російської Держдуми на території окупованих Криму і Донбасу.

Джерело: брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова за результатами засідання ради у п’ятницю

Пряма мова: "Було прийняте рішення (про санкції) відносно тих людей, які безпосередньо забезпечували роботу по виборах на території Криму і Донецької і Луганської області".

Деталі: Данілов уточнив, що це продовження санкційної політики України щодо агресора і цього разу йдеться про список з 237 людей.

Передісторія: Перший пакет санкцій проти причетних до проведення так званих "виборів" у Держдуму Росії на окупованих територіях РНБО запровадила 17 вересня.

Євген Кізілов, УП
Теми: санкціїКримДонбасРНБО


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