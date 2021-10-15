Україна вводить санкції проти 237 організаторів псевдовиборів у Криму і на Донбасі - Данілов

Олексій Данілов, фото: скріншот з його брифінгу

Рада національної безпеки і оборони запровадила обмежувальні санкції проти 237 людей, які брали участь в організаціє виборів російської Держдуми на території окупованих Криму і Донбасу.

Джерело: брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова за результатами засідання ради у п’ятницю

Пряма мова: "Було прийняте рішення (про санкції) відносно тих людей, які безпосередньо забезпечували роботу по виборах на території Криму і Донецької і Луганської області".

Деталі: Данілов уточнив, що це продовження санкційної політики України щодо агресора і цього разу йдеться про список з 237 людей.

Передісторія: Перший пакет санкцій проти причетних до проведення так званих "виборів" у Держдуму Росії на окупованих територіях РНБО запровадила 17 вересня.