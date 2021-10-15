Украина вводит санкции против 237 организаторов псевдовыборов в Крыму и на Донбассе - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны ввел ограничительные санкции против 237 человек, участвовавших в организации выборов Госдумы на территории оккупированных Крыма и Донбасса.

Источник: брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова по результатам заседания совета в пятницу

Прямая речь: "Было принято решение (о санкциях) в отношении тех людей, которые непосредственно обеспечивали работу по выборам на территории Крыма и Донецкой и Луганской области".

Детали: Данилов уточнил, что это продолжение санкционной политики Украины относительно агрессора и на этот раз речь идет о списке из 237 человек.

Предыстория: Первый пакет санкций против причастных к проведению так называемых "выборов" в Госдуму России на оккупированных территориях СНБО ввел 17 сентября.