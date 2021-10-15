У Білорусі визнали екстремістським telegram-канал Тихановської
У Білорусі суд визнав екстремістським telegram-канал колишньої кандидатки в президенти країни Світлани Тихановської.
Джерело: Радіо Свобода Білорусь, ГУБОЗ Білорусі
Дослівно ГУБОЗ: "Судом Центрального району Мінська за матеріалами ГУБОЗіК МВС telegram-канал "Светлана Тихановская" визнаний екстремістськими матеріалами.
Звертаємо увагу! Зберігання екстремістських матеріалів, а так само ПІДПИСКА на telegram-канали та чати, визнані екстремістськими, тягне за собою відповідальність!".
Деталі: Як зазначає Радіо Свобода, на даний момент офіційний телеграм-канал Тихановської має понад 98 тисяч підписників. У ньому, крім іншого, публікуються заяви самої Тихановської і новини про роботу її штабу.
Разом з тим, екстремістським визнаний і telegram-канал платформи "Голос", який, крім іншого, публікує інформацію про фальсифікацію виборів. У нього більше 94 тисяч підписників.
Що передувало: Білоруські силовики заявили, що за новою постановою "про протидію екстремізму та реабілітації насильства" кримінальна відповідальність загрожує вже за факт підписки на Telegram-канали та чати, оголошені "екстремістськими".
Передісторія:
- Правозахисники визнали політв’язнями у Білорусі вже понад 800 осіб.
- У вересні Марію Колесникову та Максима Знака, відомих соратників лідерки опозиції Світлани Тихановської, засудили до 11 і 10 років колонії.
- У липні 2021 року режим Лукашенка почав ліквідацію десятків громадських організацій та об’єднань різного спрямування, у тому числі білоруського ПЕН-центру, очолюваного нобелівською лауреаткою Світланою Алексієвич, та Білоруської асоціації журналістів.