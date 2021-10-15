В Беларуси признали экстремистским telegram-канал Тихановской

В Беларуси суд признал экстремистским telegram-канал бывшей кандидатки в президенты страны Светланы Тихановской.

Источник: Радио Свобода Беларусь, ГУБОП Беларуси

Дословно ГУБОП: "Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД telegram-канал "Светлана Тихановская" признан экстремистскими материалами.

Обращаем внимание! Хранение экстремистских материалов, а равно ПОДПИСКА на telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечет ответственность!".

Детали: Как отмечает Радио Свобода, на данный момент официальный телеграм-канал Тихановской имеет более 98 тысяч подписчиков. В нем, помимо прочего, публикуются заявления самой Тихановской и новости о работе ее штаба.

Вместе с тем, экстремистским признан и telegram-канал платформы "Голос", который, помимо прочего, публикует информацию о фальсификации выборов. У него более 94 тысяч подписчиков.

Что предшествовало: Белорусские силовики заявили, что согласно новому постановлению "о противодействии экстремизму и реабилитации насилия" уголовная ответственность грозит уже за факт подписки на Telegram-каналы и чаты, объявленные "экстремистскими".

Предыстория: