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В Беларуси признали экстремистским telegram-канал Тихановской

Пятница, 15 октября 2021, 21:30
В Беларуси признали экстремистским telegram-канал Тихановской
AFP via Getty Images

В Беларуси суд признал экстремистским telegram-канал бывшей кандидатки в президенты страны Светланы Тихановской.

Источник: Радио Свобода Беларусь, ГУБОП Беларуси

Дословно ГУБОП: "Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД telegram-канал "Светлана Тихановская" признан экстремистскими материалами.

Обращаем внимание! Хранение экстремистских материалов, а равно ПОДПИСКА на telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечет ответственность!".

Детали: Как отмечает Радио Свобода, на данный момент официальный телеграм-канал Тихановской имеет более 98 тысяч подписчиков. В нем, помимо прочего, публикуются заявления самой Тихановской и новости о работе ее штаба.

Вместе с тем, экстремистским признан и telegram-канал платформы "Голос", который, помимо прочего, публикует информацию о фальсификации выборов. У него более 94 тысяч подписчиков.

Что предшествовало: Белорусские силовики заявили, что согласно новому постановлению "о противодействии экстремизму и реабилитации насилия" уголовная ответственность грозит уже за факт подписки на Telegram-каналы и чаты, объявленные "экстремистскими".

Предыстория:

  • Правозащитники признали политзаключенными в Беларуси уже более 800 человек.
  • В сентябре Марию Колесникову и Максима Знака, известных соратников лидера оппозиции Светланы Тихановской, приговорили к 11 и 10 годам колонии.
  • В июле 2021 режим Лукашенко начал ликвидацию десятков общественных организаций и объединений различной направленности, в том числе белорусского ПЕН-центра, возглавляемого нобелевской лауреаткой Светланой Алексиевич, и Белорусской ассоциации журналистов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьТихановскаяцензура
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