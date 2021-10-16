ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в афганській мечеті
В результаті теракту смертника в мечеті в афганському місті Кандагар загинуло щонайменше 47 людей, а понад 80 отримали поранення. Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт.
Джерело: The Guardian
Деталі: Шиїтська мечеть була переповненою, коли нападники завдали удару, оскільки громада проводила молитви за жертвами попереднього бомбардування в північній провінції Кундуз.
Відповідальність за теракт, як і попереднього разу, взяла на себе місцева філія "Ісламської держави" провінції Хорасан, яка має тривалу історію нападів на шиїтську меншину в Афганістані.
За словами очевидців, чотири особи підірвали щонайменше одну бомбу біля воріт та ще дві всередині мечеті.
"Уряд "Талібану" висловлює співчуття сім'ям загиблих і обіцяє притягнути винних до відповідальності", - йдеться у заяві представника руху Забіулли Муджахіда.
Що передувало: Повідомлялося, що на півдні Афганістану стався вибух у мечеті, коли там тривала молитва, загинули щонайменше 32 людини, а ще 45 - отримали поранення.
Нагадаємо:
- У жовтні в Афганістані сталося кілька вибухів у мечетях. Загинули десятки людей, десятки - постраждалих.
- Відповідальність за вибухи узяло угруповання ISIS-K - "філія" ІДІЛу, яка діє в Афганістані та Пакистані.