ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в афганской мечети

В результате теракта смертника в мечети в афганском городе Кандагар погибли по меньшей мере 47 человек, а более 80 получили ранения. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт.

Источник: The Guardian

Детали: Шиитская мечеть была переполненной, когда нападавшие нанесли удар, поскольку община проводила молитвы по жертвам предыдущей бомбардировки в северной провинции Кундуз.

Ответственность за теракт, как и прежде, взял на себя местный филиал "Исламского государства" провинции Хорасан, который имеет длительную историю нападений на шиитское меньшинство в Афганистане.

По словам очевидцев, четыре человека взорвали по меньшей мере одну бомбу у ворот и еще две внутри мечети.

"Правительство Талибана" выражает соболезнования семьям погибших и обещает привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении представителя движения Забиуллы Муджахида.

Что предшествовало: На юге Афганистана произошел взрыв в мечети, когда там длилась молитва, погибли по меньшей мере 32 человека, а еще 45 - получили ранения.

Напомним: