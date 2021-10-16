ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в афганской мечети
В результате теракта смертника в мечети в афганском городе Кандагар погибли по меньшей мере 47 человек, а более 80 получили ранения. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт.
Источник: The Guardian
Детали: Шиитская мечеть была переполненной, когда нападавшие нанесли удар, поскольку община проводила молитвы по жертвам предыдущей бомбардировки в северной провинции Кундуз.
Ответственность за теракт, как и прежде, взял на себя местный филиал "Исламского государства" провинции Хорасан, который имеет длительную историю нападений на шиитское меньшинство в Афганистане.
По словам очевидцев, четыре человека взорвали по меньшей мере одну бомбу у ворот и еще две внутри мечети.
"Правительство Талибана" выражает соболезнования семьям погибших и обещает привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении представителя движения Забиуллы Муджахида.
Что предшествовало: На юге Афганистана произошел взрыв в мечети, когда там длилась молитва, погибли по меньшей мере 32 человека, а еще 45 - получили ранения.
Напомним:
- В октябре в Афганистане произошло несколько взрывов в мечетях. Погибли десятки человек, десятки - пострадавших.
- Ответственность за взрывы взяла группировка ISIS-K - "филиал" и ИГИЛа, который действует в Афганистане и Пакистане.