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"Червона" зона: у Херсоні вдвічі зросла кількість охочих вакцинуватися

Субота, 16 жовтня 2021, 05:45
Червона зона: у Херсоні вдвічі зросла кількість охочих вакцинуватися
Фото: МОЗ

Зросла кількість охочих вакцинуватися у Херсоні, який увійшов до "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення СOVID-19.

Джерело: генеральна директорка Херсонської міської клінічної лікарні ім. Є. Карабелеша Алла Малицька, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Лікарня проводить роботу з вакцинації від початку (кампанії щеплення – ред.), на сьогодні ми є лідерами в регіоні, вакциновано понад 53 тисячі пацієнтів.

Останній тиждень, особливо останні чотири дні, – дуже великий попит на вакцинацію: якщо раніше ми вакцинували 400-500 осіб (за день – ред.), то на сьогодні вакцинуємо 800 і більше".

Деталі: Малицька зазначила, що у лікарні діють три пункти вакцинації, з яких один працює без вихідних, а решта – шість днів на тиждень.

Директорка зауважила, що протягом усього літа медики "працювали у вихідні, але, на жаль, населення нехтувало рекомендаціями, було дуже багато скептиків, які зараз стоять у чергах на вакцинацію".

Нині  лікарня веде перемовини про відкриття додаткових пунктів щеплення.

Зокрема, як зазначила Малицька, до медиків звернулися керівники однієї з мереж будівельно-господарських супермаркетів, запропонувавши свої послуги щодо відкриття такого пункту.

Нагадаємо: На території Херсонщини із 15 жовтня набрали чинності обмеження "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення СOVID-19, у Херсоні працюють 12 протиковідних патрулів.

Теми: Херсонвакцинація
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